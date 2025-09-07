«РВ»: свыше 100 «Гераней» атакуют объекты ВСУ в Киеве и регионах Украины

Более ста дронов «Герань» наносят удары по объектам Вооружённых сил Украины неподалёку от Киева и в других украинских регионах, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Прямо сейчас 116 “Гераней” атакуют объекты врага у Киева и в других регионах Украины», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что осуществляется массированный налёт на объекты ВСУ, ожидается до 700 беспилотных летательных аппаратов.
Украинский телеканал «Общественное» сообщает, что в Киеве прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске и Харькове.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Николаеве на фоне тревоги прогремели взрывы.