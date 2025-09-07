В России могут поднять планку возраста молодежи: вот до скольких лет

Председатель Общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов в интервью РИА Новости высказал предложение о повышении возрастного порога для молодежной категории с нынешних 35 до 40−45 лет.
«Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что 40−45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — пояснил Абрамов.
По словам спикера, все льготы и меры господдержки, которые сейчас доступны россиянам до 35 лет, логично было бы применять и к гражданам старших возрастных групп.
«Мне кажется, это в интересах нашей страны», — подчеркнул Абрамов.
