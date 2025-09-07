В Новосибирске за 559 тысяч продают медаль заслуженного тренера СССР

Подобные предложения привлекают внимание как собирателей, интересующихся историей спорта и коллекционированием наград, так и тех, кто рассматривает такие покупки как выгодную инвестицию. Стоимость советских наград постоянно увеличивается, особенно тех, что связаны с известными личностями и значимыми событиями.