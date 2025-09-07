В Новосибирске за 559 тысяч продают медаль заслуженного тренера СССР

Изначально продавец оценил медаль имени Евгения Дмитриевича Глинского в 699 тысяч рублей, но позже сделал скидку.
Награда, являющаяся знаком высшей оценки достижений в области подготовки атлетов, предлагается к приобретению на известной интернет-площадке объявлений. Её цена составляет 559 200 рублей с учетом дисконта. Первоначальная стоимость медали имени Евгения Дмитриевича Глинского, установленная продавцом, равнялась 699 000 рублей. Об этом пишет Сиб.фм.
Подобные раритетные предметы редко встречаются в свободной продаже, а их стоимость обусловлена не только составом материала (обычно для производства медалей используются сплавы благородных металлов), но и исторической важностью. Медаль заслуженного тренера СССР — это олицетворение эпохи, периода расцвета советского спорта на международной арене.
Подобные предложения привлекают внимание как собирателей, интересующихся историей спорта и коллекционированием наград, так и тех, кто рассматривает такие покупки как выгодную инвестицию. Стоимость советских наград постоянно увеличивается, особенно тех, что связаны с известными личностями и значимыми событиями.
В Новосибирске это не единичный случай реализации старинных вещей, связанных с советским периодом. Жители города выставляют на продажу ордена, медали, предметы обихода и произведения искусства, представляющие интерес для коллекционеров и ценителей истории.