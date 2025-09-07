Британия планирует разместить нелегальных мигрантов на бывших военных объектах

Правительство Великобритании собирается использовать бывшие военные базы для временного размещения нелегальных мигрантов на время рассмотрения их заявлений на убежище. Об этом пишет The Daily Telegraph.
По сведениям издания, реализация этой инициативы, о которой планируют объявить в ближайшие недели, поручена новой главе МВД Шабане Махмуд. Она возглавила министерство после перестановок в кабинете, проведённых премьер министром Киром Стармером 5 сентября.
Как отмечает газета, главная задача размещения мигрантов на бывших военных объектах — сократить расходы на содержание в отелях, что в последние недели вызывает всё большее недовольство общества.
Уточняется, что числе рассматриваемых площадок — две бывшие военные базы в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Эти объекты ещё при предыдущем консервативном правительстве были подготовлены для подобных целей, но тогда планы подверглись резкой критике правозащитников, сравнивавших казармы с тюрьмами.
Напомним, в 2024 году Великобритания заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов. По данным исследования, в стране может находиться до 745 тысяч таких людей.