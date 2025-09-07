Телеканал WBTV опубликовал кадры убийства 23-летней украинки в метро в США

В немецком Фридланде в Нижней Саксонии погибла 16-летняя украинская беженка Лиана Кассай, которую толкнул под поезд 31-летний араб Мухаммад А. Убийство произошло 11 августа, когда девушка возвращалась домой после занятий и ждала на перроне свой поезд. В этот момент мужчина толкнул ее под колеса локомотива, двигавшегося со скоростью около 100 километров в час.