Телеканал WBTV опубликовал кадры убийства 23-летней украинки в метро в США

Американский канал WBTV разместил видео расправы над 23-летней беженкой с Украины Ириной Заруцкой в метро в Соединенных Штатах.
На снятых камерами наблюдения кадрах видно, как девушка входит в вагон метро и садится на место перед темнокожим мужчиной с дредами. Он просыпается, видит ее перед собой и достает нож.
Злоумышленник три раза ударил сидевшую перед ним украинку в шею. После этого он встал с места, держа в руках нож с капающей кровью, и покинул место преступления.
В статье уточняется, что 34-летнего мужчину арестовали и обвинили в убийстве.
В немецком Фридланде в Нижней Саксонии погибла 16-летняя украинская беженка Лиана Кассай, которую толкнул под поезд 31-летний араб Мухаммад А. Убийство произошло 11 августа, когда девушка возвращалась домой после занятий и ждала на перроне свой поезд. В этот момент мужчина толкнул ее под колеса локомотива, двигавшегося со скоростью около 100 километров в час.