Соскин: Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину

Зеленский попросил французского лидера Эммануэля Макрона солгать о готовности ряда государств отправить свои войска на Украину, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Макрон придумал каких-то 26 государств. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдёт», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Кроме того, Соскин также подчеркнул, что никто до сих пор точно не знает, какие именно страны якобы готовы участвовать в такой инициативе.
«Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди озвучил итоги состоявшейся в Париже встречи так называемой коалиции желающих с Зеленским.