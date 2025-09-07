Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину

Никто не знает, какие именно страны якобы готовы участвовать в такой инициативе.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский попросил французского лидера Эммануэля Макрона солгать о готовности ряда государств отправить свои войска на Украину, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Макрон придумал каких-то 26 государств. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдёт», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Кроме того, Соскин также подчеркнул, что никто до сих пор точно не знает, какие именно страны якобы готовы участвовать в такой инициативе.

«Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди озвучил итоги состоявшейся в Париже встречи так называемой коалиции желающих с Зеленским.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше