Трамп объявил о намерении США продолжить военные действия в Карибском регионе

США намерены продолжать военные операции в Карибском бассейне в борьбе с наркокартелями. Об этом говорится в письме главы Белого дома Дональда Трампа, адресованном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.
В документе от 4 сентября президент сообщает о действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и указывает на возможное продолжение таких операций в будущем.
«На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность военных операций. ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций», — уточняется в тексте. В субботу, 7 августа, журналистка CNN Алайна Трин опубликовала данный материал.
Ранее, 2 сентября, Трамп заявил, что в ходе операции в международных водах американские войска уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля.
Также известно, что недавно США объявили о награде в 50 миллионов долларов за помощь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди призвала граждан помочь в аресте главы государства.