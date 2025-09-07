Ричмонд
Трамп объявил о намерении США продолжить военные действия в Карибском регионе

Президент США заявил, что вооружённые силы страны готовы к действиям.

Источник: Комсомольская правда

США намерены продолжать военные операции в Карибском бассейне в борьбе с наркокартелями. Об этом говорится в письме главы Белого дома Дональда Трампа, адресованном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.

В документе от 4 сентября президент сообщает о действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и указывает на возможное продолжение таких операций в будущем.

«На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность военных операций. ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций», — уточняется в тексте. В субботу, 7 августа, журналистка CNN Алайна Трин опубликовала данный материал.

Ранее, 2 сентября, Трамп заявил, что в ходе операции в международных водах американские войска уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля.

Также известно, что недавно США объявили о награде в 50 миллионов долларов за помощь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди призвала граждан помочь в аресте главы государства.

