Стало известно, где могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин

Согласно информации телеканала CNN, ссылающегося на информированные источники, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен посетить саммит АТЭС в Республике Корея. В ходе октябрьского форума потенциально может состояться его встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как сообщают источники, возможность организации саммита рассматривается сторонами, но к настоящему моменту не достигнуто никаких конкретных соглашений.
Ранее Дональд Трамп инициировал возможность совместного присутствия президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G-20 в Майами, запланированном на следующий год. Тогда американский лидер подчеркнул, что был бы рад их видеть.
При этом в послании председателю КНР президент США подчеркнул необходимость признания исторического вклада Америки в помощь Китаю во Второй мировой войне.