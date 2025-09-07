Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС в Южной Корее.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации телеканала CNN, ссылающегося на информированные источники, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен посетить саммит АТЭС в Республике Корея. В ходе октябрьского форума потенциально может состояться его встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщают источники, возможность организации саммита рассматривается сторонами, но к настоящему моменту не достигнуто никаких конкретных соглашений.

Ранее Дональд Трамп инициировал возможность совместного присутствия президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G-20 в Майами, запланированном на следующий год. Тогда американский лидер подчеркнул, что был бы рад их видеть.

При этом в послании председателю КНР президент США подчеркнул необходимость признания исторического вклада Америки в помощь Китаю во Второй мировой войне.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше