CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Южной Корее, информирует CNN.
По данным телеканала, на полях саммита в октябре возможна встреча Трампа с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В материале сказано, что в настоящее время обсуждается организация встречи Трампа с Си Цзиньпином, однако никаких договорённостей нет.
Ранее Трамп заявил, что наблюдал за военным парадом в Китае. По его словам, на торжественных мероприятиях в КНР в честь 80-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны вклад Соединённых Штатов в борьбу с фашизмом был оценен недостаточно высоко.