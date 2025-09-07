CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее

Ранее Трамп заявил, что наблюдал за военным парадом в Китае. По его словам, на торжественных мероприятиях в КНР в честь 80-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны вклад Соединённых Штатов в борьбу с фашизмом был оценен недостаточно высоко.