Nikkei: Береговая охрана Японии начнет использовать Starlink для улучшения связи

На реализацию проекта охраны в Японии в текущем финансовом году выделено около $29 млн.

Источник: Комсомольская правда

Управление безопасности на море Японии (Береговая охрана) собирается внедрить спутниковый интернет Starlink на своих кораблях. Об этом пишет Nikkei.

«Ожидается, что уже в этом финансовом году, который в Японии завершится 31 марта 2026 года, Starlink будут установлены на 66 судов, а ещё 16 — в следующем году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди этих судов — корабли, патрулирующие воды вокруг спорных островов Сэнкаку (Дяоюйдао).

«Кроме того, четыре японских гидрографических судна, занимающиеся топографической съёмкой морского дня, тоже получат Starlink», — добавило издание.

Уточняется, что на реализацию проекта в текущем финансовом году выделено 4,26 млрд иен (около $29 млн). Средства пойдут на установку терминалов Starlink, внедрение коммуникационного оборудования с усиленным шифрованием и проведение исследований по противодействию кибератакам.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира. Недавно связь заработала на территории Тувалу.