Nikkei: Береговая охрана Японии начнет использовать Starlink для улучшения связи

Управление безопасности на море Японии (Береговая охрана) собирается внедрить спутниковый интернет Starlink на своих кораблях. Об этом пишет Nikkei.
«Ожидается, что уже в этом финансовом году, который в Японии завершится 31 марта 2026 года, Starlink будут установлены на 66 судов, а ещё 16 — в следующем году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди этих судов — корабли, патрулирующие воды вокруг спорных островов Сэнкаку (Дяоюйдао).
«Кроме того, четыре японских гидрографических судна, занимающиеся топографической съёмкой морского дня, тоже получат Starlink», — добавило издание.
Уточняется, что на реализацию проекта в текущем финансовом году выделено 4,26 млрд иен (около $29 млн). Средства пойдут на установку терминалов Starlink, внедрение коммуникационного оборудования с усиленным шифрованием и проведение исследований по противодействию кибератакам.
Напомним, в начале этого года сообщалось, что спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира. Недавно связь заработала на территории Тувалу.