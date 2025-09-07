Схема движения транспорта изменится на западе Москвы с 15 сентября

В целях повышения безопасности дорожного движения и четкого распределения потоков транспорта столичный Дептранс принял решение о введении данного запрета. В ведомстве отметили, что при этом развернуться можно будет через: улицу Олеко Дундича; улицу Кастанаевская, Проектируемый проезд № 4384; путепровод улицы Барклая.