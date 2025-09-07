В аэропорту Нижнего Новгорода временно ограничили полеты

Аэропорту Нижнего Новгорода временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сегодня, 7 сентября.
«Аэропорт Нижний Новгород ('Стригино'). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
По словам Кореняко, эти ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Накануне в аэропорту Волгограда также были введены ограничения для воздушных судов. Уточняется, что меры также были приняты в интересах обеспечения безопасности полётов.
Недавно в аэропорту Сочи произошли задержки восьми рейсов, как на вылет, так и на прилет. Время ожидания для пассажиров превысило два часа. Неполадки возникли у авиакомпаний, однако аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме.