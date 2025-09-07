По оценке посла России в ФРГ Сергея Нечаева, риторика некоторых западных стран о готовящейся войне с Россией представляет серьезную угрозу.
«Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — пояснил Нечаев в рамках мероприятия к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.
При этом посол выразил уверенность в восстановлении всеобъемлющих российско-немецких отношений, особой платформы и сети сотрудничества, построенного на взаимном доверии. К этому, по его словам, призывает значительная часть немецкого общества.
На днях полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейские лидеры стремительно приближают начало войны с Россией.