«Это крайне опасно»: в посольстве встревожены из-за заявлений Запада о подготовке к войне

«Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — пояснил Нечаев в рамках мероприятия к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.