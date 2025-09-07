Электрические суда для перевозки пассажиров запускают в Хабаровском крае

В церемонии участвовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и генеральный директор компании «Эмпериум» Андрей Бубнов.
Губернатор подчеркнул, что для региона важно обновлять речной транспорт и развивать судоходство на Амуре.
«Внедрение электросудов на маршрутах городского и пригородного сообщения в Хабаровске и создание береговой и зарядной инфраструктуры создаст условия для устойчивого социально-экономического развития региона и повысит качество жизни населения», — сказал Дмитрий Демешин.
Соглашение позволит повысить транспортную доступность, создать экологичный речной транспорт, а также загрузить Хабаровский судостроительный завод работой на 3−5 лет. Планируется интеграция предприятия в федеральные программы и расширение сотрудничества с Китаем.