Электрические суда для перевозки пассажиров запускают в Хабаровском крае

«Внедрение электросудов на маршрутах городского и пригородного сообщения в Хабаровске и создание береговой и зарядной инфраструктуры создаст условия для устойчивого социально-экономического развития региона и повысит качество жизни населения», — сказал Дмитрий Демешин.