Электрические суда для перевозки пассажиров запускают в Хабаровском крае

На Восточном экономическом форуме в Хабаровске подписано соглашение о развитии пассажирских перевозок на электрических судах. Документ заключили правительство края, Росморречфлот и компания «Эмпериум». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

В церемонии участвовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и генеральный директор компании «Эмпериум» Андрей Бубнов.

Губернатор подчеркнул, что для региона важно обновлять речной транспорт и развивать судоходство на Амуре.

«Внедрение электросудов на маршрутах городского и пригородного сообщения в Хабаровске и создание береговой и зарядной инфраструктуры создаст условия для устойчивого социально-экономического развития региона и повысит качество жизни населения», — сказал Дмитрий Демешин.

Соглашение позволит повысить транспортную доступность, создать экологичный речной транспорт, а также загрузить Хабаровский судостроительный завод работой на 3−5 лет. Планируется интеграция предприятия в федеральные программы и расширение сотрудничества с Китаем.