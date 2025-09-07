Актер Илья Носков сообщил о новой свадьбе и представил супругу

Телеведущий и актер Сергей Белоголовцев расстался с женой Натальей после 35 лет брака. Об этом сообщил 1 сентября «СтарХит», отметив, что официального заявления о разводе сделано не было. Новость стала неожиданностью для публики, так как долгое время о переменах в личной жизни артиста ничего не было известно. По информации журналистов, переломным моментом мог стать инсульт, который он перенес около года назад. В этот трудный период рядом с ним оказалась помощница Елена, которая помогла ему восстанавливаться.