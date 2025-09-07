Ричмонд
Актер Илья Носков сообщил о новой свадьбе и представил супругу

Актер Илья Носков тайно женился во второй раз. Свою новую супругу Викторию он представил публике на премьере ленты «Семейное счастье».

Актер Илья Носков тайно женился во второй раз. Свою новую супругу Викторию он представил публике на премьере ленты «Семейное счастье».

Он рассказал журналистам, что в его жизни произошли перемены. Артист поделился, что секрет его личного счастья в развитии и поддержке друг друга.

— Каждый человек — личность. И если он размышляет, развивается, работает над собой, то тут и есть счастье. Когда два человека смотрят друг на друга, стараются как-то влиять, поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать, тогда будет все хорошо, — заявил звезда в беседе с Woman.ru.

Носков был женат почти 20 лет на актрисе Полине Васильевой, у них трое детей. О разводе он не распространялся.

