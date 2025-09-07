Актер Илья Носков сообщил о новой свадьбе и представил супругу

Актер Илья Носков тайно женился во второй раз. Свою новую супругу Викторию он представил публике на премьере ленты «Семейное счастье».
Он рассказал журналистам, что в его жизни произошли перемены. Артист поделился, что секрет его личного счастья в развитии и поддержке друг друга.
— Каждый человек — личность. И если он размышляет, развивается, работает над собой, то тут и есть счастье. Когда два человека смотрят друг на друга, стараются как-то влиять, поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать, тогда будет все хорошо, — заявил звезда в беседе с Woman.ru.
Носков был женат почти 20 лет на актрисе Полине Васильевой, у них трое детей. О разводе он не распространялся.
Телеведущий и актер Сергей Белоголовцев расстался с женой Натальей после 35 лет брака. Об этом сообщил 1 сентября «СтарХит», отметив, что официального заявления о разводе сделано не было. Новость стала неожиданностью для публики, так как долгое время о переменах в личной жизни артиста ничего не было известно. По информации журналистов, переломным моментом мог стать инсульт, который он перенес около года назад. В этот трудный период рядом с ним оказалась помощница Елена, которая помогла ему восстанавливаться.