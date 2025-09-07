В Красноярске родилась девочка весом всего 480 граммов

Из них 10 двоен, троен не было.
Как сообщили в минздраве, самым маленьким ребенком месяца оказалась девочка — ее вес при рождении составил всего 480 граммов.
А самым большим новорожденным месяца стал мальчик весом 5 килограмм 40 грамм.
Напомним, в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства оказывают помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.