В Минпросвещения ответили на идею отмены домашнего задания в школах

Комментируя предложение об отмене школьных домашних заданий, глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях ВЭФ заявил РИА Новости, что практика повторения пройденного материала является фундаментальным компонентом обучения, присутствующим во всех странах мира.
«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — пояснил Сергей Кравцов.
По словам министра, до введения новых правил школы самостоятельно решали, сколько задавать на дом или не задавать ничего.
При этом Сергей Кравцов напомнил, что с начала учебного года были установлены единые требования к выполнению школьниками домашних заданий.
