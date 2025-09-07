Приморье возглавило рейтинг продуктивности взаимодействия регионов РФ с КНР

По информации министерства международных и внешнеэкономических связей региона, достичь первого места Приморью помогло сотрудничество с Китаем в экономике, образовании, культуре и спорте. Немаловажную роль в развитии отношений сыграли совместные инвестиционные проекты, например, запуск терминала по перегрузке сжиженного углеводородного газа в Хасанском округе.
Напомним, ранее на полях ВЭФ президент России Владимир Путин провел встречу с зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном и отметил важность решения о принятии безвизового режима для жителей России, посещающих Китай.