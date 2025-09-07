Президент Российской Федерации Владимир Путин вернул французского лидера Эммануэля Макрона к реальности, рассказав о последствиях отправки военных из ЕС на Украину, заявил Флориан Филиппо.
«Путин ясно дал понять, что произойдёт дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на вооружённый конфликт, пока не стало поздно», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Филиппо.
Лидер французской партии «Патриоты» подчеркнул, что европейские государства, взяв курс на борьбу с РФ, уже давно вовлечены в провокации, а также ложь, которые способствуют затягиванию конфликта на Украине.
По словам Филиппо, после слов Путина так называемая коалиция желающих оказалась перед выбором между продолжением украинского конфликта и «скорейшим мирным урегулированием».
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину. Он подчеркнул, что никто не знает, какие именно государства якобы готовы участвовать в такой инициативе.