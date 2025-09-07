Филиппо: Путин осадил Макрона, указав на последствия отправки войск ЕС

«Путин ясно дал понять, что произойдёт дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на вооружённый конфликт, пока не стало поздно», — сказал он.