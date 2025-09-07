Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

Соболенко продемонстрировала высокую реализацию брейк-пойнтов — 5 из 6, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Анисимова смогла взять четыре подачи соперницы из семи возможных, но совершила семь двойных ошибок, при этом оформив четыре подачи навылет.