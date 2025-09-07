Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на Открытом чемпионате США, обыграв в финале американку Аманду Анисимову.
Матч, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 34 минуты и стал напряжённым, особенно во втором сете, который решился на тай-брейке.
Соболенко продемонстрировала высокую реализацию брейк-пойнтов — 5 из 6, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Анисимова смогла взять четыре подачи соперницы из семи возможных, но совершила семь двойных ошибок, при этом оформив четыре подачи навылет.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова одержала уверенную победу над немкой Лаурой Зигемунд в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1.