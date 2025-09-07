Ричмонд
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полёты

Мера введена в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В воздушной гавани Нижнего Новгорода в ночь на воскресенье установили временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказал он.

Кореняко напомнил, что данная мера вводится для того, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Волгограда.