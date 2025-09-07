Как не ошибиться при осенней посадке клубники: эксперт дала советы

Садоводы привыкли высаживать клубнику в конце августа, но сделать это можно и осенью — главное, успеть до середины сентября. В этот период растения хорошо приживаются, если правильно подобрать рассаду и подготовить почву. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU, как посадить ягоду для богатого урожая.