Как не ошибиться при осенней посадке клубники: эксперт дала советы

Садоводы привыкли высаживать клубнику в конце августа, но сделать это можно и осенью — главное, успеть до середины сентября. В этот период растения хорошо приживаются, если правильно подобрать рассаду и подготовить почву. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU, как посадить ягоду для богатого урожая.
— Перед покупкой внимательно осмотрите рассаду. Если обнаружили вредителей, пятна на листьях, плесень или гниль — такие растения ни в коем случае не берите, — уточнила специалист.
В Подмосковье оптимальные сроки посадки — по 10−15 сентября, в зависимости от погоды. Перед высадкой корни полезно обеззаразить в растворе биопрепарата, чтобы защитить растения от гнили.
Клубника любит рыхлые, плодородные почвы, богатые органикой. Лучший вариант — суглинки или супеси. По словам агронома, они хорошо удерживают влагу, но при этом не задерживают воду, что помогает растениям крепко укорениться и дать богатый урожай.