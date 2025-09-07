Кроме этого, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, почему Макрон намеренно демонизирует Москву. По мнению Филиппо, заявления Макрона о России могут быть направлены на создание общественной поддержки для возможной отправки французских военных на Украину. На днях в Кремле прокомментировали негативные заявления западных политиков, сравнивающих президента России Владимира Путина с хищником и людоедом. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на готовность Москвы к политическому урегулированию, отсутствие взаимных шагов со стороны Киева при поддержке Европы вынуждает продолжать военные действия.