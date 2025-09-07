Во Франции снова ополчились на Россию. На этот раз глава французского государства Эммануэль Макрон резко высказался в адрес Москвы. По словам издания AgoraVox, Франция стремится возложить ответственность за внутренние трудности страны на Россию.
При этом авторы материала указывают на повторные попытки французского лидера представить Россию в качестве угрозы национальной безопасности.
Однако, как указывает журналист, заявления о «российском вмешательстве» никак не связаны с реальными проблемами Франции — бюджетным дефицитом, кризисом в образовании и другими вызовами.
В материале утверждается, что результатом восьмилетнего руководства Макрона страной стало движение страны в направлении распада и социального хаоса.
«Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — пояснил автор статьи.
Стоит отметить, что в своей риторике французский лидер неоднократно позволял себе резкие и оскорбительные заявления, направленные в адрес РФ. В частности, в ходе одного из интервью, французский лидер провел аналогию, уподобив Россию хищному животному.
Позднее на это отреагировали в России. Тогда глава международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян дала резкую оценку высказыванию Макрона, употребившего в отношении России определение «хищник». Она подвергла риторику французского лидера иронии, поставив под сомнение адекватность его суждений.
Кроме этого, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, почему Макрон намеренно демонизирует Москву. По мнению Филиппо, заявления Макрона о России могут быть направлены на создание общественной поддержки для возможной отправки французских военных на Украину. На днях в Кремле прокомментировали негативные заявления западных политиков, сравнивающих президента России Владимира Путина с хищником и людоедом. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на готовность Москвы к политическому урегулированию, отсутствие взаимных шагов со стороны Киева при поддержке Европы вынуждает продолжать военные действия.