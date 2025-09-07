Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье

«Информация о том, что таможенники задержали гражданина Франции, не соответствует действительности. Сотрудники таможен Дальнего Востока не задерживали гражданина Франции», — сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что таможенники якобы задержали во Владивостоке велопутешественника из Франции.
В субботу ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о том, что во Владивостоке якобы задержали гражданина Франции Софиана Сехили за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав в путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его якобы задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
По словам источника РИА Новости, «ситуация с велосипедистом из Франции была», но, пока по неподтвержденной информации, «французского велосипедиста не задерживали, претензий к нему нет, он свободен».