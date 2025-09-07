Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье

В субботу ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о том, что во Владивостоке якобы задержали гражданина Франции Софиана Сехили за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав в путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его якобы задержали таможенники за незаконное пересечение границы.