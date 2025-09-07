Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии мигрантов будут размещать в казармах бывших военных баз

Власти страны намерены закрыть десятки гостиниц, использовавшихся для размещения беженцев.

Источник: Аргументы и факты

Власти Великобритании планируют переселять мигрантов из гостиниц для просителей убежища в казармы на территориях бывших военных баз, сообщает газета Telegraph со ссылкой на будущие официальные планы, которые будут обнародованы в течение нескольких недель.

Как отмечает издание, министр внутренних дел Шабана Махмуд вскоре представит новую стратегию размещения мигрантов. Этот шаг следует после того, как премьер-министр Кир Стармер поручил ей взять под контроль кризис с прибытием беженцев на резиновых лодках.

Кроме того, Telegraph сообщает, что британские министры близки к соглашению с Германией по обмену мигрантами, напоминая, что ранее Великобритания уже заключила аналогичное соглашение с Францией в августе. Власти также намерены закрыть десятки гостиниц, использовавшихся для размещения беженцев.

Ранее сообщалось, что с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года в Великобританию прибыло свыше 50 тысяч нелегальных мигрантов.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше