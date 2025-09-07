В Британии мигрантов будут размещать в казармах бывших военных баз

Власти Великобритании планируют переселять мигрантов из гостиниц для просителей убежища в казармы на территориях бывших военных баз, сообщает газета Telegraph со ссылкой на будущие официальные планы, которые будут обнародованы в течение нескольких недель.
Как отмечает издание, министр внутренних дел Шабана Махмуд вскоре представит новую стратегию размещения мигрантов. Этот шаг следует после того, как премьер-министр Кир Стармер поручил ей взять под контроль кризис с прибытием беженцев на резиновых лодках.
Кроме того, Telegraph сообщает, что британские министры близки к соглашению с Германией по обмену мигрантами, напоминая, что ранее Великобритания уже заключила аналогичное соглашение с Францией в августе. Власти также намерены закрыть десятки гостиниц, использовавшихся для размещения беженцев.
Ранее сообщалось, что с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года в Великобританию прибыло свыше 50 тысяч нелегальных мигрантов.