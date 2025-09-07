В США произошло крушение вертолёта: выживших нет

По данным источника, после падения вертолет загорелся. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 по московскому времени). В катастрофе погибли все, кто находился на борту, однако власти пока не установили точное количество пассажиров пятиместного Robinson R66.