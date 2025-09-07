В США произошло крушение вертолёта: выживших нет

Вблизи аэропорта Эйрлейк у Лейквилла (штат Миннесота) разбился вертолет Robinson R66. В результате катастрофы есть погибшие. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным источника, после падения вертолет загорелся. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 по московскому времени). В катастрофе погибли все, кто находился на борту, однако власти пока не установили точное количество пассажиров пятиместного Robinson R66.
Причины происшествия пока не установлены. Уточняется, что расследование будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте США, а также другие соответствующие органы.
Утром 4 сентября 2025 года в Рязанской области произошло крушение легкомоторного самолета Х-32 «Бекас». В результате авиакатастрофы погиб пилот.