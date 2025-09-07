Германия перебросила в Литву более тысячи единиц техники для участия в учениях

По данным агентства, переброска техники — боевых машин, бронированных эвакуаторов, медицинских грузовиков и других единиц — вместе с сопровождающими военнослужащими была осуществлена двумя грузовыми судами через Балтику из немецкого Ростока в Литву. После выгрузки в Клайпеде колонна проследовала к местам дислокации, включая военную базу в Пабраде.