Германия перебросила в Литву более тысячи единиц техники для участия в учениях

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в вооруженных силах, Германия перебросила в Литву свыше тысячи единиц военной техники для учений Quadriga-2025. Цель маневров — отработка сценариев обороны Прибалтийского региона в случае военного противостояния.
По данным агентства, переброска техники — боевых машин, бронированных эвакуаторов, медицинских грузовиков и других единиц — вместе с сопровождающими военнослужащими была осуществлена двумя грузовыми судами через Балтику из немецкого Ростока в Литву. После выгрузки в Клайпеде колонна проследовала к местам дислокации, включая военную базу в Пабраде.
Как сообщается, учения объединили более 8 тысяч военных из 14 стран, 40 судов, 30 самолетов и 1,8 тысячи единиц техники. Программа маневров включает операцию «Большой орел» по организации доставки сил и средств в Литву.
Напомним, что накануне Польша начала крупнейшие за год военные учения НАТО «Железный защитник».