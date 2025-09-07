Ричмонд
Германия перебросила в Литву более тысячи единиц техники для участия в учениях

В рамках участия в учениях Quadriga ВС ФРГ направили в Литву более 1 тысяч единиц военной техники.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в вооруженных силах, Германия перебросила в Литву свыше тысячи единиц военной техники для учений Quadriga-2025. Цель маневров — отработка сценариев обороны Прибалтийского региона в случае военного противостояния.

По данным агентства, переброска техники — боевых машин, бронированных эвакуаторов, медицинских грузовиков и других единиц — вместе с сопровождающими военнослужащими была осуществлена двумя грузовыми судами через Балтику из немецкого Ростока в Литву. После выгрузки в Клайпеде колонна проследовала к местам дислокации, включая военную базу в Пабраде.

Как сообщается, учения объединили более 8 тысяч военных из 14 стран, 40 судов, 30 самолетов и 1,8 тысячи единиц техники. Программа маневров включает операцию «Большой орел» по организации доставки сил и средств в Литву.

Напомним, что накануне Польша начала крупнейшие за год военные учения НАТО «Железный защитник».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше