Почти каждый третий челябинец готов на «серую» зарплату

Только 29% экономически активных жителей Челябинска согласны на неофициальное трудоустройство или получение зарплаты в конверте.

Источник: Reuters

Такие данные получены в результате опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Подавляющее большинство — 45% респондентов — категорически отвергают подобные предложения от работодателей.

Согласно исследованию, мужчины более лояльны к «серым» схемам (35%), чем женщины (24%). Наиболее готовы к неофициальной оплате труда респонденты в возрасте от 35 до 45 лет (35%). Среди молодежи до 35 лет и людей старше 45 лет этот показатель ниже (27% и 24% соответственно). При этом каждый второй горожанин старше 45 лет принципиально против неофициального трудоустройства. Чем выше доход, тем меньше согласия: среди получающих от 100 тыс. рублей лишь 25% готовы на «серую» зарплату, а доля отказов самая высокая (51%). Образование также влияет на решение: обладатели высшего образования реже соглашаются на неофициальные схемы (22%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (36%).