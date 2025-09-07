Почти каждый третий челябинец готов на «серую» зарплату

Согласно исследованию, мужчины более лояльны к «серым» схемам (35%), чем женщины (24%). Наиболее готовы к неофициальной оплате труда респонденты в возрасте от 35 до 45 лет (35%). Среди молодежи до 35 лет и людей старше 45 лет этот показатель ниже (27% и 24% соответственно). При этом каждый второй горожанин старше 45 лет принципиально против неофициального трудоустройства. Чем выше доход, тем меньше согласия: среди получающих от 100 тыс. рублей лишь 25% готовы на «серую» зарплату, а доля отказов самая высокая (51%). Образование также влияет на решение: обладатели высшего образования реже соглашаются на неофициальные схемы (22%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (36%).