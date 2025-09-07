Ричмонд
Миколог из Новосибирска рассказала, как не перепутать опёнок с ядовитым двойником

У настоящих опят шляпка тёмная, с чешуйками, на ножке — кольцо от пленки молодого гриба. Мякоть белая, а срез ножки — тёмный.

С началом сентября в Новосибирской области стартовал сезон опят. Но неопытные грибники рискуют нарваться на ложные опята — несъедобные грибы рода Гифолома — или ещё более опасную галерину окаймлённую, похожую на настоящие опята. Об этом сообщает эксперт в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

Миколог Татьяна Бульонкова объяснила, как их распознать: у настоящих опят шляпка тёмная, с чешуйками, на ножке — кольцо от пленки молодого гриба. Мякоть белая, а срез ножки — тёмный.

Ключевое отличие от галерины — цвет среза: у ядовитого гриба он коричневатый. Сама галерина крайне токсична — даже небольшая порция может вызвать тяжёлое отравление.

— Всегда тщательно осматривайте каждый гриб, — предупредила Бульонкова. — Даже в чистой на вид группе может затесаться ядовитый экземпляр.

Эксперт призывает собирать только те грибы, в которых вы уверены на 100%.

Ранее сообщалось о штрафах, которые могут получить новосибирцы за сбор краснокнижных грибов.