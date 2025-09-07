Миколог из Новосибирска рассказала, как не перепутать опёнок с ядовитым двойником

С началом сентября в Новосибирской области стартовал сезон опят. Но неопытные грибники рискуют нарваться на ложные опята — несъедобные грибы рода Гифолома — или ещё более опасную галерину окаймлённую, похожую на настоящие опята. Об этом сообщает эксперт в разговоре с «АиФ-Новосибирск».