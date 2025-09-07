ВВС Польши задействовали самолёты из-за якобы активности РФ на Украине

Польская сторона привела в готовность военные самолёты в связи с якобы активностью Российской Федерации на Украине, следует из сообщения оперативного командования родов ВС Польши.
В нём сказано, что мера принята для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
«Польские и союзные самолёты действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — пишет командование в своём аккаунте в соцсети X*.
Кроме того, в посте сказано, что польские военные находятся в полной готовности к «немедленному реагированию».
Ранее сообщалось, что Польша также подняла в воздух истребители.
В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российская авиация строго соблюдает международные правила. В рамках проведения полётов не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами другого государства.
