Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Польши задействовали самолёты из-за якобы активности РФ на Украине

Польские военные находятся в полной готовности к «немедленному реагированию».

Источник: Аргументы и факты

Польская сторона привела в готовность военные самолёты в связи с якобы активностью Российской Федерации на Украине, следует из сообщения оперативного командования родов ВС Польши.

В нём сказано, что мера принята для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

«Польские и союзные самолёты действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — пишет командование в своём аккаунте в соцсети X*.

Кроме того, в посте сказано, что польские военные находятся в полной готовности к «немедленному реагированию».

Ранее сообщалось, что Польша также подняла в воздух истребители.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российская авиация строго соблюдает международные правила. В рамках проведения полётов не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами другого государства.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.