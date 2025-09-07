Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

Так, мошенник звонит жертве и, представляясь сотрудником университета, предлагает внести информацию о полученном образовании на портале. Для этого аферист просит назвать код из СМС якобы от «Госуслуг».
Если жертва называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету.
Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему, используя поддельные чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг». Они создают чаты от имени руководителей и обращаются к сотрудникам, заявляя, что необходимо перевести архив работников на электронные носители. Для «подтверждения данных» жертвам предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг» в Telegram.