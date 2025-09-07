Оперативное командование ВС Польши сообщило, что привело самолёты в боевую готовность из-за сообщений о якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября.
Командование пояснило в X, что для защиты польского воздушного пространства были активированы все необходимые процедуры: в небе работают польские и союзные самолёты, а наземные системы ПВО и радиолокации находятся в повышенной готовности. Также там заявили, что продолжают отслеживать ситуацию и что силы под их управлением готовы к немедленному реагированию.
По словам военных, эти меры направлены на безопасность районов, прилегающих к «зоне угрозы». Отмечается, что подобные уведомления польские военные публикуют часто; как правило, они появляются одновременно с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Накануне Польша также поднимала в небо самолеты из-за якобы активности российской авиации на Украине. До этого Польша вместе с союзниками также поднимала в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине, самолеты находились в небе три часа.
Тем временем американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что антироссийская позиция Польши уже привела к серьёзным последствиям для этой страны и дорого ей обошлась.