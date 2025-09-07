Польша задействовала самолеты из-за якобы активности России на Украине

Командование пояснило в X, что для защиты польского воздушного пространства были активированы все необходимые процедуры: в небе работают польские и союзные самолёты, а наземные системы ПВО и радиолокации находятся в повышенной готовности. Также там заявили, что продолжают отслеживать ситуацию и что силы под их управлением готовы к немедленному реагированию.