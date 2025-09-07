Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Зеленским в случае приезда того в российскую столицу предоставит РФ преимущество, пишет журнал Handelsblatt.
В материале издания из ФРГ сказано, что речь идёт о переговорных позициях.
«Переговоры в Москве ещё больше укрепят переговорные позиции Кремля», — говорится публикации.
Напомним, Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в российскую столицу. Президент РФ назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины, подчеркнув, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли.
По данным InfoBRICS, Зеленский в страхе перед личной встречей с Путиным.
Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве. Он не исключил, что Зеленский может находиться «под кайфом».