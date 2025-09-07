Красноярцев ожидает прохладное воскресенье с температурой до +17 градусов

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В воскресенье, 7 сентября, в краевой столице установится типичная осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплым днем. Синоптики прогнозируют комфортные условия для выходного дня.
По данным Среднесибирского УГМС, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Осадков не ожидается, небо будет покрыто переменной облачностью.
Ветер северо-западный умеренный — 4−9 м/с, что создаст ощущение свежести, но не принесет дискомфорта.
Такая погода благоприятна для сбора грибов, которые активно пошли в лесах после дождей. Метеорологи отмечают, что температурный режим соответствует климатической норме для начала сентября в Красноярске.