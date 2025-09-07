Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября

Для Весов астрологи подготовили множество советов. Во-первых, в эти сутки лучше избегать больших нагрузок и не игнорировать плохое самочувствие — при недомогании следует обратиться к врачу. Во-вторых, условия и обстоятельства могут указать им на слабости и ошибки, поэтому будет важно выслушать советы окружающих. Также следует быть внимательными к слухам и сплетням: возможно, потребуется провести откровенный разговор с кем-то из знакомых. Наконец, внимания могут потребовать подопечные и домашние питомцы, если таковые имеются.