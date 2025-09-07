Синоптик Ильин: после второго бабьего лета в Москву придут холодные дожди

Холодные дожди накроют Москву в конце сентября — сразу после второй волны бабьего лета, сообщил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В последние дни сентября начнет холодать, пойдут дожди. Также дожди ожидаются в середине месяца», — отметил специалист.
По словам синоптика, в сентябре москвичей ожидают две волны бабьего лета. Первая уже идет и продлится до середины месяца, вторая придет в третьей декаде сентября.
В предстоящие выходные, добавил Ильин, температура воздуха прогреется до +23 градусов.
Ранее Ильин сообщил, что начало сентября ожидается теплее климатической нормы.