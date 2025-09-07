Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме: вот зачем им сведения об образовании

Мошенники обманывают россиян, предлагая назвать сведения об образовании.

Источник: Комсомольская правда

В России выявили новую мошенническую схему для получения незаконного доступа к учетным данным на портале «Госуслуги». Злоумышленники действуют под предлогом необходимости обновления данных об образовании пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

Так, мошенник звонит потенциальной жертве, выдавая себя за работника вуза, и предлагает обновить информацию об образовании на портале «Госуслуги». Для этого он просит сообщить ему код из смс-сообщения, приходящего с портала.

Если жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее кабинету. При этом в смс четко сказано: коды никогда не запрашивают настоящие сотрудники — это всегда мошенники.

Накануне KP.RU сообщал, что аферисты придумали новый способ обмана россиян: они создают фальшивые видео с «руководителями» ОДКБ, чтобы ввести жертв в заблуждение.