Городская электричка появится в Хабаровске

РЖД и правительство края договорились о запуске нового вида транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На Восточном экономическом форуме в Хабаровске заключено соглашение о развитии городской электрички. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инвестором проекта станет ОАО «Российские железные дороги». Соглашение направлено на совершенствование транспортной системы внутригородских перевозок.

Согласно проекту, электропоезда будут курсировать по маршрутам, соединяющим отдаленные районы города с центром. Это позволит жителям быстрее добираться до работы, учебы и железнодорожного вокзала. Городская электричка станет частью общей транспортной системы Хабаровска и повысит мобильность населения.

«Реализация проекта создаст прирост объема пассажирских перевозок за счет совершенствования транспортной системы внутригородских перевозок и интеграцию городских железнодорожных маршрутов с перевозками других видов общественного транспорта», — сказала Ирина Горбачева.

Подобные проекты уже успешно работают в других крупных городах страны. В Хабаровске электричка должна сыграть ту же роль, что наземное метро.