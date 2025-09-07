Городская электричка появится в Хабаровске

На Восточном экономическом форуме в Хабаровске заключено соглашение о развитии городской электрички. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инвестором проекта станет ОАО «Российские железные дороги». Соглашение направлено на совершенствование транспортной системы внутригородских перевозок.
Согласно проекту, электропоезда будут курсировать по маршрутам, соединяющим отдаленные районы города с центром. Это позволит жителям быстрее добираться до работы, учебы и железнодорожного вокзала. Городская электричка станет частью общей транспортной системы Хабаровска и повысит мобильность населения.
«Реализация проекта создаст прирост объема пассажирских перевозок за счет совершенствования транспортной системы внутригородских перевозок и интеграцию городских железнодорожных маршрутов с перевозками других видов общественного транспорта», — сказала Ирина Горбачева.
Подобные проекты уже успешно работают в других крупных городах страны. В Хабаровске электричка должна сыграть ту же роль, что наземное метро.