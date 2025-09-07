Городская электричка появится в Хабаровске

Согласно проекту, электропоезда будут курсировать по маршрутам, соединяющим отдаленные районы города с центром. Это позволит жителям быстрее добираться до работы, учебы и железнодорожного вокзала. Городская электричка станет частью общей транспортной системы Хабаровска и повысит мобильность населения.