Эксперт Лукацкий: трояны могут снимать людей за просмотром видео в Сети

«Это либо ссылка в мессенджерах, либо в электронной почте, либо попадание на зараженный сайт, либо использование зараженной флешки. Вредоносная программа отслеживает посещаемые сайты. Если пользователь заходит на страницу из заранее заданного списка, то программа начинает делать снимки с веб-камеры, которая встроена во многие ноутбуки или подключена к компьютерам, и также делать через заданные интервалы времени копии экрана при условии, что активной является вкладка, ведущая на сайт для взрослых. Затем материалы отправляются “хозяину”», — объяснил Лукацкий.