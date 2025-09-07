Ричмонд
Эксперт Лукацкий: трояны могут снимать людей за просмотром видео в Сети

Вирусные программы используются шантажистами.

Источник: Аргументы и факты

Трояны, снимающие пользователей во время просмотра запрещенного или позорного контента, используют шантажисты, отметил в разговоре с aif.ru эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Эта вредоносная программа первоначально была разработана в рамках исследовательского проекта и выложена в открытый доступ. Затем ее стали использовать злоумышленники, чтобы шантажировать пользователей и вымогать у них деньги за неопубликование сделанных снимков момент просмотра сайтов для взрослых», — рассказал он.

По словам эксперта, троян распространяется таке, как любая другая подобная вредоносная программа.

«Это либо ссылка в мессенджерах, либо в электронной почте, либо попадание на зараженный сайт, либо использование зараженной флешки. Вредоносная программа отслеживает посещаемые сайты. Если пользователь заходит на страницу из заранее заданного списка, то программа начинает делать снимки с веб-камеры, которая встроена во многие ноутбуки или подключена к компьютерам, и также делать через заданные интервалы времени копии экрана при условии, что активной является вкладка, ведущая на сайт для взрослых. Затем материалы отправляются “хозяину”», — объяснил Лукацкий.

Ранее эксперт по информационной безопасности рассказал, что доказать, что фото, опубликованное на сайте для взрослый является дипфейком довольно непросто.