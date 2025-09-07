Песков: Бразилия столкнулась с жёстким экономическим давлением США

«Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны США. Очень жёсткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — сказал Песков в разговоре с агентством РИА Новости на полях ВЭФ.