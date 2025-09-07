Ричмонд
Песков: Бразилия столкнулась с жёстким экономическим давлением США

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речь идёт о тарифной войне.

Источник: Аргументы и факты

Бразилия испытывает на себе жёсткое экономическое давление со стороны Соединённых Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт о тарифной войне.

«Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны США. Очень жёсткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — сказал Песков в разговоре с агентством РИА Новости на полях ВЭФ.

Напомним, по данным средств массовой информации, бразильская сторона по инициативе президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведёт в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников. На этом мероприятии обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

