Песков: Бразилия столкнулась с жёстким экономическим давлением США

Бразилия испытывает на себе жёсткое экономическое давление со стороны Соединённых Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, речь идёт о тарифной войне.
«Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны США. Очень жёсткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — сказал Песков в разговоре с агентством РИА Новости на полях ВЭФ.
Напомним, по данным средств массовой информации, бразильская сторона по инициативе президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведёт в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников. На этом мероприятии обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.