СМИ: ученые обнаружили новый опасный вирус

По данным издания, нет никаких признаков того, что новый вирус может заражать людей. Тем не менее, исследователи из Национального научного агентства Австралии не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли его распространения к вспышкам заболеваний.