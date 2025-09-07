Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссёра Жору Крыжовникова внесли в базу «Миротворца»*

Режиссёр «Слово пацана» и «Горько!» Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Источник: Комсомольская правда

Режиссёр Жора Крыжовников, создатель сериалов «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», попал в список сайта «Миротворец»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные базы.

Уточняется, что данные режиссера добавили на сайт «Миротворец»* в 2021 году из-за его работы продюсером над сериалом «Ваша честь», который снимался в Крыму. Основанием для включения в список стали бездоказательные обвинения в так называемой «незаконной коммерческой деятельности».

Крыжовников стал режиссером не только сериала «Слово пацана», но и комедий «Горько», «Елки», «Лед-2», а также телесериал «Кухня».

Ранее в базу скандального украинского сайта также попал актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов.

* — Ресурс, признанный экстремистским на территории РФ.