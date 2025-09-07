Режиссёра Жору Крыжовникова внесли в базу «Миротворца»*

Режиссёр Жора Крыжовников, создатель сериалов «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», попал в список сайта «Миротворец»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные базы.
Уточняется, что данные режиссера добавили на сайт «Миротворец»* в 2021 году из-за его работы продюсером над сериалом «Ваша честь», который снимался в Крыму. Основанием для включения в список стали бездоказательные обвинения в так называемой «незаконной коммерческой деятельности».
Крыжовников стал режиссером не только сериала «Слово пацана», но и комедий «Горько», «Елки», «Лед-2», а также телесериал «Кухня».
Ранее в базу скандального украинского сайта также попал актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов.
* — Ресурс, признанный экстремистским на территории РФ.