Парад российского студенчества состоялся в Иркутске

Торжественное шествие студентов-первокурсников высших и средних профессиональных образовательных учреждений (6+) состоялось в областном центре Приангарья. Студенты прошли колонами по центральным улицам Иркутска до площади у памятника Александру Ⅲ. Участников студенческого парада поприветствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного собрания Александр Ведерников, пишет ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мероприятие организовано областным студенческим координационным советом совместно с министерством по молодежной политике Иркутской области и администрацией города Иркутска.

Спикер ЗС, обращаясь к студентам, отметил, что этот день для них — особенный.

«Вы вступаете в большое и дружное сообщество иркутских студентов. И это замечательная традиция, которая объединяет поколения, и весь город, все мы становимся свидетелями вашего пути во взрослую жизнь», — сказал Александр Ведерников.

Он пожелал первокурсникам успехов в учебе и обязательно каждому стать выпускником того учебного заведения, которое они выбрали.

«Это по-настоящему новый этап, где вы становитесь самостоятельными, учитесь нести ответственность за свои решения», — подчеркнул глава региона.

В рамках мероприятия на площади работали интерактивные зоны, патриотическое пространство, выставка достижений студенческого сообщества Иркутской области и площадки от международных клубов дружбы и клуба молодых семей.