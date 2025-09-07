Парад российского студенчества состоялся в Иркутске

Мероприятие организовано областным студенческим координационным советом совместно с министерством по молодежной политике Иркутской области и администрацией города Иркутска.
Спикер ЗС, обращаясь к студентам, отметил, что этот день для них — особенный.
«Вы вступаете в большое и дружное сообщество иркутских студентов. И это замечательная традиция, которая объединяет поколения, и весь город, все мы становимся свидетелями вашего пути во взрослую жизнь», — сказал Александр Ведерников.
Он пожелал первокурсникам успехов в учебе и обязательно каждому стать выпускником того учебного заведения, которое они выбрали.
«Это по-настоящему новый этап, где вы становитесь самостоятельными, учитесь нести ответственность за свои решения», — подчеркнул глава региона.
В рамках мероприятия на площади работали интерактивные зоны, патриотическое пространство, выставка достижений студенческого сообщества Иркутской области и площадки от международных клубов дружбы и клуба молодых семей.