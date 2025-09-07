Стало известно, какие машины берут у перекупщиков новосибирцы

По сравнению с частниками, у профессиональных продавцов авто моложе на 2−4 года и с пробегом ниже на 10−25%.
В Новосибирской области у профессиональных перекупщиков можно найти авто по разным бюджетам — от 1 до 4,6 млн рублей. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
До 1 млн руб. предлагают машины в среднем за 768 тыс., возрастом до 13,7 лет и пробегом 173 тыс. км. Самые востребованные — Toyota Corolla, Ford Focus, Nissan Note и Lada Granta.
В сегменте 1,5−3 млн руб. — авто с пробегом 155 тыс. км, возрастом 10,6 лет и ценой около 2,35 млн. Лидеры — Toyota RAV4, Camry и BMW 5 серии.
В премиуме (средняя цена — 4,62 млн) машины моложе: в среднем 7 лет и 104 тыс. км. В топе — Lexus RX, BMW X5 и Geely Monjaro.
По сравнению с частниками, у профессиональных продавцов авто моложе на 2−4 года и с пробегом ниже на 10−25%.
