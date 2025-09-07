МО Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии солдата НАТО Джона Холя

Канадский военнослужащий Джон Холь, исчезнувший в Латвии, скончался, обнаружено его тело, сообщает Минобороны Канады.
«Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции НАТО в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября», — говорится в сообщении.
Причина смерти Холя устанавливается. Канадские правоохранители сотрудничают с полицией Латвии в рамках расследования. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, накануне в МО Канады заявили, что Холь пропал без вести в Латвии. В ведомстве уточнили, что он являлся техником из 408-й тактической вертолётной эскадрильи.
По данным средств массовой информации, последний раз Холя видели в городе Адажи. Осуществлялись масштабные поиски, были задействованы латвийская полиция, военная полиция Канады, а также солдаты Североатлантического альянса.