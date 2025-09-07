Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru прокомментировал появившиеся новые данные о начале СВО.
В заключительный день Х Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков сообщил журналистам о серии нападений вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в феврале 2022 года.
По словам Владимира Попова, в приграничном регионе со стороны Украины нагнеталась обстановка.
«Ростовская область с Донецкой и Луганской имеют общую границу еще со времен Советского Союза. Со стороны ВСУ активизировались нарушители, шло нагнетание обстановки, — отметил военный эксперт, — я думаю, что провокация готовилась очень серьезно, профессионально с привлечением западных стран, там поучаствовали и французы, и англичане, и немцы».
Как заявил Кобяков, еще 19 февраля 2022 года ВСУ дважды из «Градов» обстреляли населенные пункты в Ростовской области, 21 февраля нацбаты Украины из тяжелого вооружения обстреляли и разрушили пограничный пост ФСБ России. В тот же день в 6 утра вооруженные формирования на бронетехнике выдвинулись с территории Украины, вторглись в Ростовскую область и вступили в бой с нашими военными. Кобяков подчеркнул, что эти факты «старательно скрывает Запад».