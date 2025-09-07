Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов оценил появившиеся новые данные о начале СВО

Советник президента Антон Кобяков сообщил о серии нападений ВСУ в феврале 2022 года на Ростовскую область.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru прокомментировал появившиеся новые данные о начале СВО.

В заключительный день Х Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков сообщил журналистам о серии нападений вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в феврале 2022 года.

По словам Владимира Попова, в приграничном регионе со стороны Украины нагнеталась обстановка.

«Ростовская область с Донецкой и Луганской имеют общую границу еще со времен Советского Союза. Со стороны ВСУ активизировались нарушители, шло нагнетание обстановки, — отметил военный эксперт, — я думаю, что провокация готовилась очень серьезно, профессионально с привлечением западных стран, там поучаствовали и французы, и англичане, и немцы».

Как заявил Кобяков, еще 19 февраля 2022 года ВСУ дважды из «Градов» обстреляли населенные пункты в Ростовской области, 21 февраля нацбаты Украины из тяжелого вооружения обстреляли и разрушили пограничный пост ФСБ России. В тот же день в 6 утра вооруженные формирования на бронетехнике выдвинулись с территории Украины, вторглись в Ростовскую область и вступили в бой с нашими военными. Кобяков подчеркнул, что эти факты «старательно скрывает Запад».