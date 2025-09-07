Как заявил Кобяков, еще 19 февраля 2022 года ВСУ дважды из «Градов» обстреляли населенные пункты в Ростовской области, 21 февраля нацбаты Украины из тяжелого вооружения обстреляли и разрушили пограничный пост ФСБ России. В тот же день в 6 утра вооруженные формирования на бронетехнике выдвинулись с территории Украины, вторглись в Ростовскую область и вступили в бой с нашими военными. Кобяков подчеркнул, что эти факты «старательно скрывает Запад».