Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и занимаются мародерством в Купянске, заявил РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Чекист».
По его словам, бойцов неоднократно видели в городе в образе мирных жителей, где они захватывали частное имущество, включая дома и технику.
Он уточнил, что подобная тактика позволяет украинским военнослужащим свободно перемещаться по городу без привлечения лишнего внимания. Такие действия создают дополнительные трудности для местного населения, которое сталкивается с потерей собственности.
Кроме того, отметил «Чекист», ВСУ активно используют гражданские автомобили для перемещений по территории Купянска. По его словам, это значительно осложняет идентификацию целей, поскольку отличить мирный транспорт от используемого военными можно лишь при прямом наблюдении за находящимися внутри людьми.
Ранее сообщалось, что украинские военные, оккупировав село Плехово в Курской области, начали заниматься мародерством, забирали даже унитазы.