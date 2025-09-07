Боец ВС РФ рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Купянске

Кроме того, отметил «Чекист», ВСУ активно используют гражданские автомобили для перемещений по территории Купянска. По его словам, это значительно осложняет идентификацию целей, поскольку отличить мирный транспорт от используемого военными можно лишь при прямом наблюдении за находящимися внутри людьми.