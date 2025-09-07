Ученые обнаружили новый опасный вирус: Он циркулирует в природе уже более десятилетия

У летучих лисиц, обитающих в Австралии, обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши, пишет газета The Telegraph.
В материале говорится, что вирус получил название Солт Галли и относится к тому же семейству, что и вирусы Нипах и Хендра — их ВОЗ относит к «приоритетным патогенам».
Издание отмечает, что пока нет данных о способности нового вируса заражать людей. Австралийские учёные из Национального научного агентства признали, что не могут точно предсказать, как будет развиваться ситуация и не вызовет ли распространение вируса вспышек заболеваний.
Вирус Солт Галли обнаружили в образцах летучих мышей, взятых в 2011 году, что указывает на его циркуляцию в природе более десяти лет, и потому трудно предсказать риск будущих эпидемий среди людей или животных.
Ранее в Китае ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив новый загадочный вирус, содержащий неизвестный геном. Выявить уникальный вирус удалось исследователям Гонконгского университета науки и технологий. В искусственном водоеме Чжухай, расположенном на территории китайской провинции Гуандун, вирусологи столкнулись с уникальным вирусом, на 90% состоящем из неизвестных частей генетического кода. При этом, по словам исследователей, загадочные микроорганизмы не вписываются ни в одну из известных эволюционных цепочек.