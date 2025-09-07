Ученые обнаружили новый опасный вирус: Он циркулирует в природе уже более десятилетия

Ранее в Китае ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив новый загадочный вирус, содержащий неизвестный геном. Выявить уникальный вирус удалось исследователям Гонконгского университета науки и технологий. В искусственном водоеме Чжухай, расположенном на территории китайской провинции Гуандун, вирусологи столкнулись с уникальным вирусом, на 90% состоящем из неизвестных частей генетического кода. При этом, по словам исследователей, загадочные микроорганизмы не вписываются ни в одну из известных эволюционных цепочек.