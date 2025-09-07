МИД Польши призвал своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

В Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан немедленно покинуть Белоруссию. Об этом в субботу, 6 сентября, заявил пресс-секретарь МИД Павел Вронский.
— Это не демократическая и не дружественная Польше страна. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты очень серьезно, — цитирует его польская радиостанция RMF 24.
Возможная эвакуация, в случае ухудшения обстановки, будет затруднена или невозможна, добавил Вронский.
4 сентября сообщалось, что сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». Задержание произошло в Лепеле, Витебская область. У гражданина Польши Гжегоша Гавела обнаружили ксерокопию секретного документа по учениям «Запад-2025» на восьми страницах формата А4. Полученную информацию он передавал силовикам в Польшу.
В конце августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов он также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах ДНР.