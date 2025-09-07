Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют диалог с Трампом

Все собеседники президента Российской Федерации Владимира Путина в мире приветствуют его диалог с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что лидеры зарубежных государств, с которыми общается Путин, приветствуют его диалог с Трампом, а также попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.
«В целом диалог между РФ и США на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами». — сказал Песков в разговоре с агентством ТАСС на полях ВЭФ.
Ранее Песков заявил, что второй раунд переговоров Путина и Дональда Трампа может пройти в ближайшее время.
Он подчеркнул, что Путин высоко ценит усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине.