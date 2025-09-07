Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют диалог с Трампом

«В целом диалог между РФ и США на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами». — сказал Песков в разговоре с агентством ТАСС на полях ВЭФ.